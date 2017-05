O Καρμέλο γιόρτασε με... προπόνηση τα γενέθλιά του! (vid)

Οι μεγαλύτεροι αγώνες στην Sportingbet. Παίξε νόμιμα με πριμ 5% στο Σάμροκ Ρόβερς – Μπρέι (21+).

Μπορεί το όνομά του να βρίσκεται στην κορυφή του ενδιαφέροντος όσον αφορά το μέλλον του στους Νιου Γιορκ Νικς, μπορεί να είχε τα γενέθλιά του, αλλά ο Καρμέλο Άντονι, ακόμα και στα 33 του χρόνια, συνεχίζει να δουλεύει σκληρά...

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο από την ατομική του προπόνηση ανήμερα των γενεθλίων του...

Carmelo Anthony in the gym putting in work on his 33rd birthday

Via IG/cbrickley603 pic.twitter.com/F1eO1lcdqg

— NBA RETWEET (@RTNBA) 30 Μαΐου 2017