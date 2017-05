Τίτλοι.... τέλους για τον Σαβάνοβιτς (pic)

Ο Σέρβος φόργουορντ αγωνίστηκε φέτος στην Ιταλία με τη φανέλα της Ντιναμό Σάσαρι, ενώ έχει φορέσει στην καριέρα του τις φανέλες των Μπόρας Τσάτσακ, Ζελέζνικ, Ούκινς Καζάν, Καχασόλ, Βαλένθια, Αναντολού Εφές και Μπάγερν Μονάχου.

Το «αντίο» του Σαβάνοβιτς ανακοίνωσε με σχετική ανάρτηση στο twitter, ο ατζέντης του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

One great career is over. I would personally like to thank Dusko Savanovic for everything what he did for our agency and European basketball

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) 29 Μαΐου 2017