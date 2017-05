To... ιστορικό Game 1 των Σίξερς και του Άιβερσον το 2001 (pic & vid)

Λίγες μέρες έμειναν για τον πρώτο τελικό του ΝΒΑ μεταξύ Ουόριορς-Καβαλίερς και το gazzetta.gr γύρισε τον χρόνο για να θυμηθεί έναν χαρακτηριστικό τελικό!

Το πρώτο ματς του 2001, όταν οι Φιλαδέλφεια Σίξερς είχαν κερδίσει τους Λέικερς με 107-101 και έκαναν το «break» της έδρας.

Όπως φέτος με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς που είναι αήττητοι στην postseason, έτσι και τότε, οι Λέικερς είχαν 11-0 μέχρι εκείνο το παιχνίδι. Όμως δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το αήττητο. Έκτοτε καμία άλλη ομάδα δεν είχε το απόλυτο μέχρι τον πρώτο τελικό.

Το δεύτερο αφορά τον προπονητή των Κλίβελαντ Καβαλίερς, ο οποίος αποτελούσε τότε μέλος των Λος Άντζελες Λέικερς. Ο λόγος για τον Τάιρον Λου, στον οποίο ο Άλεν Άιβερσον έδειξε... ασέβεια ύστερα από ένα τρίποντο στο οποίο ευστόχησε. Μια φάση που έχει μείνει σήμα κατατεθέν στα highlights του Answwer.

Last but not least η μυθική εμφάνιση του «Α.Ι.» ο οποίος είχε πετύχει 48 πόντους με 15/33 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 9/9 βολές, 6 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 5 κλεψίματα!

Η... μυθική εμφάνιση του Άιβερσον

The @warriors are the first team to enter The Finals w/o a loss since the 2001 @Lakers (11-0). That Lakers team included @cavs HC Tyronn Lue pic.twitter.com/VDMVgN8YdZ

— NBA History (@NBAHistory) 27 Μαΐου 2017