Συγκεκριμένα, ο φόργουορντ των Καβαλίερς ετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος παίκτης, ο οποίος θα έχει κατά μέσο όρο 10 ριμπάουντ με 45% στα τρίποντα έχοντας σημειώσει 20 ή περισσότερα τρίποντα στην postseason!

Δείτε το σχετικό post

Kevin Love: on track to become first player to average 10 reb per game, shoot 45% from 3-pt range, make 20+ 3-pointers in an NBA postseason pic.twitter.com/1qKbhzIgbe

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 28 Μαΐου 2017