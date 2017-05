Οι Καβαλίερς προετοιμάζονται για τους τελικούς σε... συναυλία! (vids)

Όπως θα δείτε και στα βίντεο που ακολουθούν οι ΛεΜπρόν Τζέιμς, Τζέι Αρ Σμιθ, Τρίσταν Τόμπσον και Ντοντάι Τζόουνς το... απόλαυσαν και με το παραπάνω.

Κι όλα αυτά, λίγα 24ωρα πριν από το πρώτο τζάμπολ των φετινών τελικών στο ΝΒΑ.

Yeah, the @cavs don't look too worried ahead of the #NBAFinals .

LeBron James & J.R. Smith are staying loose over Memorial Day Weekend. They were at Future's concert in Cleveland Saturday (@RaelynnCarver). pic.twitter.com/dVk1t0lGIB

— ThePostGame (@ThePostGame) 28 Μαΐου 2017