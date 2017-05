Συνδυάστηκαν και έκαναν ρεκόρ Ουόριορς και Καβαλίερς! (pic)

Τα φετινά playoffs δεν είναι τόσο ανταγωνιστικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς Καβαλίερς και Ουόριορς έχουν μαζί 23 «σκούπες» στην postseason.

Μάλιστα στα περισσότερα ματς έχουν καταφέρει να καθαρίζουν την υπόθεση νίκη, παίρνοντας μεγάλες διαφορές.

Το ζευγάρι του τελικού είναι εκείνο που... μπήκε με τον καλύτερο μέσο όρο (+14.9) σε διαφορά πόντων σε τελικούς, ξεπερνώντας Λέικερς και Νάσιοναλς από το 1950.

The Cavaliers and Warriors have combined to outscore opponents by 14.9 PPG this postseason, the largest margin entering the Finals ever. pic.twitter.com/pk60hhw3l9

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 27 Μαΐου 2017