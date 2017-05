O Ράιαν Τούλσον ηγήθηκε επιθετικά της Ζενίτ με 24 πόντους, ο Σεργκέι Καράσεφ πρόσθεσε 21 πόντους και 8 ασίστ ενώ ο Στέφαν Μάρκοβιτς έκανε double-double με 11 πόντους και 10 ασίστ. Από την άλλη πλευρά, οι προσπάθειες των Σβεντ (23π., 12π.) και Τοντόροβιτς (22π.) δεν ήταν αρκετές για τη Χίμκι που βρίσκεται πλέον με την... πλάτη στον τοίχο.

Live Στοίχημα σε NBA & Bundesliga με Live Stream στη Novibet (21+).

Θυμίζουμε πως η ομάδα που θα προκριθεί στους τελικούς, εξασφαλίζει τη συμμετοχή στην επόμενη EuroLeague.

Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης - Χίμκι 2-0

Game 1 Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης - Χίμκι 99-95

Game 2 Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης - Χίμκι 92-89

Game 3 Χίμκι - Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης (30/5)

Game 4 Χίμκι - Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης (1/6) - αν χρειαστεί

Game 5 Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης - Χίμκι (4/6) - αν χρειαστεί

Zenit take Game 2 with a 92:89 win over Khimki

Sergey Karasev had 21 points & 8 assists. #VTBPlayoffs pic.twitter.com/zuPz6FdWzG

— VTB United League (@VTBUL) 27 Μαΐου 2017