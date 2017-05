Έρχεται η αυτοβιογραφία του Ντίξον! (pic)

Η αυτοβιογραφία του Μπόμπι Ντίξον θα βρίσκεται σε λίγο καιρό στα βιβλιοπωλεία της Τουρκίας, μια αποκάλυψη που έκανε ο γκαρντ της Φενέρ στο twitter.

O παίκτης είχε συνάντηση με τουρκική εκδοτική εταιρία και συμφώνησε μαζί της για την έκδοση του βιβλίου.

Το συγκεκριμένο βιβλίο θα περιέχει την πορεία του πρωταθλητή Ευρώπης από την Καρισίγιακα μέχρι τις ένδοξες στιγμές με την ομάδα του Ομπράντοβιτς, ενώ θα γίνεται λόγος για τα παιδικά του χρόνια που τον δυσκόλεψαν πολύ σύμφωνα με τον Τύπο της χώρας.

«Μόλις συναντήθηκα με μία τουρκική εκδοτική εταιρία. Το βιβλίο έρχεται σύντομα», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανάρτηση του στο twitter

Just met with a Turkish publishing company book coming soon!!

— Bobby Dixon (@BobbyDixon20) 27 Μαΐου 2017