Ο Σμιθ διάλεξε τους Καβαλίερς για πρωταθλητές; Θα το πάρουν οι Ουόριορς! (pic & vid)

Είναι μια... μαυρόγατα και έχει να το λέει και ο ίδιος!

Ο Στίβεν Σμιθ τις τελευταίες έξι χρονιές έχει μαντέψει τον πρωταθλητή του ΝΒΑ με... αποτυχία!

Ο γνωστός τηλεπαρουσιαστής δεν έχει κάνει ένα σωστό προγνωστικό, με αποτέλεσμα να τον τρολάρουν φίλοι και γνωστοί.

Το θέμα είναι πως τον προηγούμενο Μάρτιο, ο Σμιθ πέτυχε μεν το ζευγάρι του τελικού (Καβαλίερς-Ουόριορς), αλλά είπε πως πιστεύει πως θα το σηκώσει ξανά η ομάδα του Κλίβελαντ.

Μάλλον οι «πολεμιστές» πρέπει να... χαίρονται.

Οι επιλογές του Σμιθ και οι πρωταθλητές

Δείτε και το σχετικό βίντεο

For the past 6 years (since 2011), Stephen A. Smith has not correctly predicted a NBA finals winner. pic.twitter.com/LxSQ08vw14

— TotalProSports (@TotalProSports) 26 Μαΐου 2017