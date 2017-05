Δεν μπορεί να ταξιδέψει γιατί ο σκύλος του, έφαγε το διαβατήριο του (pic)

Ο Αμερικανός αν και ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες της Λιέτουβιος έφυγε κακήν κακώς λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων. Παραμονή αγώνα playoff ξενύχτησε με φωτογραφικά ντοκουμέντα να επιβεβαιώνουν κι έτσι ο Ρίμας Κουρτινάιτις τον έδιωξε.

Μοναδικές Στοιχηματικές Αποδόσεις, Άμεσες Αναλήψεις & Η Καλύτερη Εξυπηρέτηση (21+)!

Ο Τέιλορ Μπράουν δεν είναι δυνατόν να φύγει από τη Λιθουανία διότι ο σκύλος του έφαγε το διαβατήριο κι έχει παραγγείλει άλλο.

I'm not even joking here: suspended Lietuvos Rytas forward Taylor Brown cannot leave Lithuania... because his dog ate his passport.

— Simonas Baranauskas (@LithuaniaBasket) 26 Μαΐου 2017