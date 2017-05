Ουέιντ: «Απόλυτα δίκαιο να έχουμε επανάληψη των περσινών τελικών» (pic)

Ουόριορς και Καβαλίερς έκαναν... παρέλαση στον δρόμο για τους τελικούς, εκεί που θα συναντηθούν για τρίτη σερί φορά.

Ο Ντουέιν Ουέιντ με ποστάρισμα του στο twitter ανέφερε πως είναι το σωστό για το άθλημα που οι δυο φιναλίστ των περσινών τελικών θα κοντραριστούν για το πρωτάθλημα και φέτος.

«Σαν φίλαθλος του μπάσκετ πιστεύω πως είναι απόλυτα δίκαιο να ξαναδούμε τους ίδιους τελικούς με πέρυσι», έγραψε.

As a Basketball fan it's only right we get this rematch again!!!

— DWade (@DwyaneWade) 26 Μαΐου 2017