Πέρασε Τζόρνταν και έπιασε κορυφή ο ΛεΜπρόν! (pics & vids)

Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο... σπάει στα φετινά playoffs του ΝΒΑ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς! Ο «βασιλιάς», στο Game 5 με τους Σέλτικς, ξεπέρασε τους 28 πόντους που ήθελε και κατά συνέπεια τον Μάικλ Τζόρνταν, ανεβαίνοντας στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ στην ιστορία των playoffs του ΝΒΑ.

Συγκεκριμένα, ο θρύλος των Μπουλς και του ΝΒΑ, είχε σταματήσει στους 5987 πόντους όταν τελείωσε την καριέρα του, με τον άσο των Καβαλίερς, να τον ξεπερνά με τους 35 πόντους που σημείωσε κόντρα στους Σέλτικς. Αυτοί τον έφεραν στους 5995 και δεδομένα η διαφορά θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο!

LeBron passes MJ for most postseason points in NBA history. pic.twitter.com/jS4UvKbvxq

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 26, 2017