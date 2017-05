Πήραν τον GM των Ουόριορς οι Χοκς (pic)

Χρέη τζένεραλ μάνατζερ στους Χοκς θα εκτελεί πλέον ο Τράβις Σλενκ, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Ατλάντα, με τον ίδιο να «πιάνει» δουλειά την 1η Ιουνίου.

Ο Σλενκ βρισκόταν στους Ουόριορς τις τελευταίες 12 σεζόν, ενώ τα τελευταία πέντε ήταν βοηθός του τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας, Μπομπ Μάιερς.

Υπενθυμίζεται πως οι Χοκς αποδέσμευσαν τον Ουές Ουίλκοξ στις αρχές του μήνα, καθώς οι σχέσεις των δύο πλευρών είχαν «ψυχρανθεί», μετά από ένα ρατσιστικό αστείο που είχε κάνει ο Ουίλκοξ.

OFFICIAL! We have hired Travis Schlenk as our new GM and head of Basketball Operations. pic.twitter.com/qwhRPOUxRI

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 25 Μαΐου 2017