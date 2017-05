Workout με τους Λέικερς ο Λόνζο Μπολ (pics)

Εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου (σ.σ. δηλαδή να τον επιλέξουν οι Σέλτικς στο νούμερο «1» κάτι που θεωρείται... απίθανο να συμβεί) ο Μπολ θα φορέσει τη φανέλα των Λέικερς.

Ο «Μάτζικ» Τζόνσον εξήγησε ότι «έχει κανονιστεί workout με τον Λόνζο και πραγματικά ανυπομονούμε» όπου οι Λέικερς θα δουν και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο επόμενος (;) point guard της ομάδας.

"Rob talked to his agent yesterday to schedule a workout. We are looking forward to it." - @MagicJohnson on Lonzo working out with team soon

— ESPNLosAngeles (@ESPNLosAngeles) 24 Μαΐου 2017