Κινηματογραφική ταινία για τη ζωή του Μάρμπερι στην Κίνα! (vid)

Η ταινία έχει τίτλο «το άλλο μου σπίτι» και αφορά φυσικά τη ζωή του Στεφόν Μάρμπερι στην Κίνα.

Τα γυρίσματα είχαν ξεκινήσει τον περασμένο Ιούνιο και την Τετάρτη (24/5) ο άλλοτε σούπερ σταρ του ΝΒΑ έβγαλε στην δημοσιότητα το traiiler της ταινίας.

Μαζί με τον Μάρμπερι πρωταγωνιστούν τόσο ο Μπαρόν Ντέιβις, όσο και ο... Άλεν Άιβερσον!

Δείτε το trailer...

The trailer!! I AM MARBURY the movie MY OTHER HOME ready for the next move. #loveislove #starburymovement #china #museum #starbury pic.twitter.com/1gCGLeYYTp

— I AM PEACE STAR (@StarburyMarbury) 24 Μαΐου 2017