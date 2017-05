Οι ημερομηνίες του νέου Basketball Champions League (pic)

Παίξε νόμιμα στην Vistabet με επιστροφή στοιχήματος στο Αγιαξ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αν ο Ράσφορντ σκοράρει το πρώτο γκολ (21+).

Αν και ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά τις ομάδες που θα εκπροσωπήσουν τα ελληνικά χρώματα (σίγουρος ο ΠΑΟΚ, άγνωστο τι θα γίνει με ΑΕΚ και Άρη) η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τις ημερομηνίες των αγώνων, όπως επίσης και το ακριβές σύστημα διεξαγωγής!

The new #BasketballCL 2017-18 Competition System is out!

https://t.co/28Kudphaet pic.twitter.com/sSDKDXPJLV

— #BasketballCL (@BasketballCL) 24 Μαΐου 2017