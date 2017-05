Ο ΛεΜπρόν «υποκλίθηκε» στον... ξεχωριστό Ίρβινγκ (vid)

Παίξε νόμιμα στοίχημα από υπολογιστή ή κινητό με μεγάλες αποδόσεις (21+).

Ο... ξεχωριστός κ. Ίρβινγκ είναι το βασικό θέμα συζήτησης μετά την επικράτηση των Καβαλίερς επί των Σέλτικς για το Game 4 της σειράς.

Μπορεί εξαιρετικά να βοήθησαν και οι Λεμπρόν και Λαβ, αλλά με τον σταρ των Καβαλίερς από το πρώτο ημίχρονο φορτωμένο με 4 φάουλ ο Ίρβινγκ βγήκε μπροστά και μάλιστα έκανε και ρεκόρ πόντων.

Ο Ίρινγκ πέτυχε 42 πόντους και... ανάγκασε τον Λεμπρόν να κάνει ξεχωριστή αναφορά σε εκείνον:

«Ο Κάιρι βγήκε μπροστά απόψε και δεν άφησε το παιχνίδι να ξεφύγει από τον έλεγχο μας στο δεύτερο ημίχρονο.

Αυτό το παιδί πάντα «λάμπει» στην κατάλληλη περίσταση. Μεγαλύτερη η ανάγκη, τόσο καλύτερα παίζει. Και ήξερα ότι με εμένα εκτός ότι έπρεπε εκείνος να βγει μπροστά στην επίθεση. Αυτό το παιδί είναι ξεχωριστό. Το έχω πει από την ημέρα που ήρθε εδώ. Και το απέδειξε και σήμερα».

After LeBron James picked up his 4th foul, Kyrie Irving carried the Cavaliers. We take a closer look pic.twitter.com/5dLibVxVWS

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 24 Μαΐου 2017