Παρελθόν από Μπακς ο GM που ανακάλυψε τον Γιάννη - Υπέγραψε στους Μάτζικ

Τίτλοι τέλους έπεσαν στην συνεργασία του Τζον Χάμοντ με τους Μπακς, μετά από εννέα χρόνια κοινής πορείας (Απρίλιος 2008).

Ο πρώην πια τζένεραλ μάνατζερ των «ελαφιών», που επέλεξε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Νο. 15 του ντραφτ το 2013, δεν θα βρίσκεται πλέον στο front office της ομάδας, με τον Τζάστιν Ζάνικ να παίρνει την θέση του.

Ο Χάμοντ, ωστόσο, βρήκε γρήγορα άλλη ομάδα, καθώς υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τους Ορλάντο Μάτζικ.

RELEASE: The Orlando Magic name John Hammond general manager. Hammond has spent the last nine seasons as GM of Milwaukee. pic.twitter.com/bp5WXbXlWl

— Orlando Magic PR (@Magic_PR) 23 Μαΐου 2017