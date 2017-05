Ο Γιαννακόπουλος διαψεύδει τον Ζοτς με ηχητικό!

Η αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2012 κι έπειτα από 13 χρόνια πετυχημένης συνεργασίας με την οικογένεια Γιαννακόπουλου ήταν το πιο πολυσυζητημένο... διαζύγιο των τελευταίων ετών! Ο Σέρβος κόουτς οδήγησε τους «πράσινους» σε πέντε ευρωπαϊκά, 11 πρωταθλήματα κι επτά πρωταθλήματα Ελλάδας. Συνολικά 23 τίτλους σε 29 τελικούς που δύσκολα θα κατακτηθούν από άλλον προπονητή! Το ενδεχόμενο της επιστροφής του, λοιπόν, έρχεται στο προσκήνιο μαζί με τις αναπόφευκτες συγκρίσεις που κορυφώθηκαν έπειτα από την κατάκτηση της EuroLeague από τη Φενέρμπαχτσε!

Ο Ομπράντοβιτς ρωτήθηκε στο sdna για το αν θα έμενε αν ο Παναθηναϊκός δεν είχε ρίξει το μπάτζετ το 2012, ξεκαθαρίζοντας πως «Αυτό το έχω πει πολλές φορές. Τίποτα δεν είχε σχέση με το μπάτζετ. Ποιο ήταν το μπάτζετ το 2004 και το 2005. Έφυγα τότε; Ενώ παίζαμε στο γήπεδο του Σπόρτιγκ και αφού έφυγε ο καλύτερος παίκτης της ομάδας, ο Μποντιρόγκα; Έφυγα τότε; Γιατί λοιπόν ρωτάτε για το μπατζετ;»!

Η πλευρά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, μέσω του newsbomb.gr, συμφερόντων του ισχυρού άντρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, δημοσίευσε video και ηχητικό ντοκουμέντο εκείνων των διαπραγματεύσεων!

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το συγκεκριμένο δημοσίευμα: «Ο κ. Ομπράντοβιτς ζητάει το 2012 από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, όχι 13 εκατ, αλλά 15 εκατομμύρια για να μείνει στην ομάδα, ισχυριζόμενος ότι το badget είναι θέμα σεβασμού - Σήμερα, πέντε χρόνια μετά, ο κ. Ομπράντοβιτς - όλως τυχαίως - αποσυνδέει τον σεβασμό από τα εκατομμύρια... και σε συνέντευξή του ισχυρίζεται ότι δεν έφυγε για το "μικρό" budget».

Το δημοσίευμα του newsbomb συνεχίζει αναφέροντας: «Στο ηχητικό απόσπασμα, αλλά και στο βίντεο που ακολουθεί από τη συνάντηση που είχαν οι κύριοι Ομπράντοβιτς και Γιαννακόπουλος το 2012 (και στην οποία ήταν παρόντες και άλλοι παράγοντες) ακούγεται ξεκάθαρα ο κ. Ομπράντοβιτς να λέει ότι το budget είναι θέμα respect.

Εμπλέκει δηλαδή το χρήμα με τον σεβασμό κάτι το οποίο αρνείται στην τελευταία του συνέντευξη σε αθλητικό ιστότοπο με τίτλο: "Δεν έφυγα για το μπάτζετ το 2012".

Αφού «όλα είναι θέμα σεβασμού» όπως λέει σήμερα 23/05/2017, τότε γιατί το 2012 έλεγε: «Το budget είναι θέμα respect»;

Σε άλλο σημείο, ο τότε προπονητής του ΠΑΟ, λέει χαρακτηριστικά «people will be against us...», εννοώντας ότι ο κόσμος θα είναι εναντίον μας αν το budget είναι μικρό, υπονοώντας πως ο ίδιος αποχωρεί και νίπτει τας χείρας του».

Αρχικώς, λοιπόν, οι Μάνος Παπαδόπουλος και Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξηγούν στους Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Δημήτρη Ιτούδη πως πρέπει να γίνει μείωση στο μπάτζετ αφού «υπήρχαν πράγματα που δεν μας ενδιέφεραν πριν οικονομικά αλλά πλέον με την κατάσταση στην Ελλάδα οφείλουν να μας απασχολήσουν».

Όταν, λοιπόν, ο Γιαννακόπουλος ζήτησε τη γνώμη του Σέρβου κόουτς, εκείνος απάντησε: «Αυτό που πιστεύω είναι πως είτε το μπάτζετ είναι 5 εκ, 15. εκ, 25 εκ. ή 55 εκ. είναι θέμα σεβασμού. Αυτό είναι κάτι πραγματικό. Γιατί αν συνεχίσουμε εδώ και πούμε πως αυτό θα είναι το μπάτζετ τι θα περιμένει ο κόσμος; Να βγούμε δεύτεροι».

«Όλοι θέλουν να είναι πρώτοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα πει πως θέλει να είναι δεύτερος» εξήγησε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να απαντάει: «Με αυτό το μπάτζετ των 10 εκατ. πέραν του συμβολαίου μου και του Διαμαντίδη πόσα έχουμε για τους υπόλοιπους; Έχουμε αργήσει. Ήδη κάποιοι παίκτες μας έχουν προσφορές από άλλες ομάδες και ίσως έχουν υπογράψει αλλού. Ίσως μείνουν όλοι, αλλά καταλαβαίνετε».

Στη συνέχεια ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πρόσθεσε: «Κόουτς σίγουρα έχουν γίνει λάθη αλλά με το να κοιτάμε πίσω δεν μπορούμε να τα διορθώσουμε. Μπορούμε να κοιτάξουμε μόνο μπροστά».

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σχολίασε: «Όχι Δημήτρη, αυτή είναι μία πραγματική κατάσταση. Τώρα έχουμε πρόβλημα να βρούμε παίκτες. Είναι πολύ δύσκολο πλέον να βρούμε τους παίκτες και να ξεκινήσουμε. Συμφωνώ 100% ότι κάποιοι παίκτες παίρνουν πολλά λεφτά κι κάποιοι παίκτες πρέπει να μειώσουν τα συμβόλαια. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι τι κάνουμε με παίκτες που έχουν προσφορά από άλλες ομάδες και θέλουμε να τους κρατήσουμε. Πως θα γίνει αυτό; Δεν είναι η πρώτη φορά που το μπάτζετ μειώνεται, αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Πριν 2 χρόνια έφυγε ο Πέκοβιτς, μετά ο Σπανούλης.

Αυτή τη χρονιά έχουμε επίσης σημαντικούς παίκτες. Πως θα κρατήσουμε την ομάδα; Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πως είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε μία φυσιολογική ομάδα; Είναι απίθανο να σκεφτούμε πως θα είμαι στο επίπεδο της ΤΣΣΚΑ, της Μπαρτσελόνα, της Ρεάλ και όλων των άλλων. Εάν αυτές οι ομάδες έρθουν εδώ και παίξουμε άσχημα εναντίον τους ο κόσμος θα είναι απέναντι μας. Είναι τόσο απλό. Έχω βρεθεί ακριβώς στην ίδια κατάσταση στην Μπενετόν. Ακριβώς η ίδια κατάσταση! Και η ερώτηση μου ήταν πολύ απλή. Τους είπα πως είμαι έτοιμος να δουλέψω μαζί τους και το συμβόλαιο μου είχε οψιόν για εμένα. Αν ήθελα έμενα, αν ήθελα έφευγα. Εδώ είναι διαφορετικά αν πούμε πως έχουμε αυτό το μπάτζετ για τα επόμενα 3 χρόνια».

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξήγησε στη συνέχεια: «θα είναι πιο εύκολη η κατάσταση την επόμενη σεζόν με μεγαλύτερο μπάτζετ γιατί θα έχουμε χρόνο να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες. Πιστεύω πως με όλο τον σεβασμό κοιτάτε μόνο την σεζόν που έρχεται. Εγώ κόουτς έχω στο μυαλό μου κάτι που έχει κάτι η Γιουνάιτεντ με τον Σερ Άλεξ Φέργκισον. Αυτό έχω στο μυαλό μου. Θα υπάρχουν χρονιές με υψηλό μπάτζετ, χρονιές που θα χτίσουμε κάτι. Το μέλλον μας θα είναι κοινό. Για αυτό το λόγο σου κάνω την πρόταση και σου λέω να πάρεις το 25% του Παναθηναϊκού. Διότι θέλω να νιώθουμε πως είμαστε μαζί ο Παναθηναϊκός, όχι πως δουλεύουμε για τον Παναθηναϊκό. Να είμαστε ο Παναθηναϊκός στις καλές και στις κακές ημέρες. Όχι για 3 χρόνια αλλά για 10 χρόνια. Αυτό είναι το μοντέλο που έχω στο μυαλό μου».