«Η γυναίκα μου έβαλε τα κλάματα για τον Γιασικεβίτσιους»!

Λίγο μετά την εύκολη νίκη της Ζαλγκίρις επί της Κλαϊπέντα για τα playoffs στη Λιθουανία , ο Γιασικεβίτσιους ρωτήθηκε για την απουσία του Λίμα, εξηγώντας πως «δεν μπορεί να υπάρχει κάτι πιο μαγικό για έναν άνθρωπο από τη γέννηση του παιδιού του».

Ο Βραζιλιάνος σέντερ επέστρεψε στις υποχρεώσεις της Ζαλγκίρις κι ευχαρίστησε τον προπονητή του για την... κάλυψη, εξηγώντας πως «νιώθω εξαντλημένος έπειτα από τέσσερις "τρελές" ημέρες αϋπνίας όμως είχα έξτρα κίνητρο βλέποντας τον προπονητή μου να με υποστηρίζει. Ήταν εκπληκτικό. Η σύζυγός μου έβαλε τα κλάματα και τον ευχαρίστησε. Του έστειλα μήνυμα: "Προστάτεψες την οικογένειά μου, θα προστατεύσω κι εγώ τη δική σου».

Augusto Lima on Jasikevicius video: 'My wife cried and thanked him. I sent him a message: if you protect my family, I'll protect yours.'

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 22 Μαΐου 2017