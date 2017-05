Οι μεγαλύτεροι αγώνες στην Sportingbet. Παίξε νόμιμα με πριμ 5% στο Ντάνταλκ - Ντέρι (21+).

Ένα φοβερό video δημοσίευσε το statmuse, στο οποίο ο Ντρέιμοντ Γκριν παίρνει την μορφή πόκεμον και «εξολοθρεύει» τους Σπερς και τον Γκρεγκ Πόποβιτς.

Μάλιστα για να το κάνει αυτό χρησιμοποιεί την σκούπα του.

Απολαύστε το

The @warriors kick the Spurs out of the #NBAPlayoffs. #GottaBeatEmAll pic.twitter.com/UCDy900xUQ

— StatMuse (@statmuse) 23 Μαΐου 2017