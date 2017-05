Πρόεδρος στους Μάτζικ ο πρώην GM των Ράπτορς (pic)

Serie B, Μπενεβέντο - Σπέτσια, ώρα 21:45. Παίξε νόμιμα και με ασφάλεια στις συναλλαγές (21+)!

Αλλαγές στην διοίκηση των Μάτζικ, καθώς ο Τζεφ Φελτμαν είναι ο νέος πρόεδρος της ομάδας με σκοπό να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να επιστρέψει το Ορλάντο στον δρόμο των επιτυχιών.

Η προηγούμενη δουλειά του ήταν στους Ράπτορς, εκεί όπου για 4 χρόνια ήταν γενικός διευθυντής.

Toronto GM Jeff Weltman has agreed to a deal to become the Orlando Magic's President of Basketball Operations, sources tell @TheVertical.

— Adrian Wojnarowski (@WojVerticalNBA) 22 Μαΐου 2017