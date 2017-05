Η Δύση ανήκει στους Ουόριορς! (pics & vids)

Την κυριαρχία τους στη Δύση έδειξαν για τρίτη σερί σεζόν οι Ουόριορς, οι οποίοι ήταν αρκετά χαρούμενοι κατά την απονομή του τροπαίου.

Η ομάδα του Στιβ Κερ «σκούπισε» τους Σπερς και ο Ντρέιμοντ Γκριν ήταν ο άνθρωπος που σήκωσε τον τίτλο του πρωταθλητή Δύσης, ενώ παράλληλα αποθέωσε τους Μάικ Μπράουν, Στεφ Κάρι και Κέβιν Ντουράντ.

