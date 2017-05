Το μήνυμα στήριξης του Γιάννη για την επίθεση στο Μάντσεστερ! (pic)

Η τραγωδία του Μάντσεστερ συγκλονίζει τις τελευταίες ώρες και κυριαρχεί στην επικαιρότητα.

Οι εκρήξεις που σημειώθηκαν στη «Manchester Arena» οδήγησαν στο θάνατο τουλάχιστον 19 ανθρώπων και τον τραυματισμό άνω των 60, κάτι που δεν άφησε ασυγκίνητο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο ηγέτης των Μπακς επέλεξε να εκφράσει την λύπη και τη συμπαράστασή του στα θύματα και τους πληγέντες με ανάρτηση του στο twitter, γράφοντας «οι προσευχές μου και οι σκέψεις είναι στο Μάντσεστερ».

Δείτε τι ανέβασε

My thoughts and prayers are with Manchester

— GiannisAntetokounmpo (@Giannis_An34) 23 Μαΐου 2017