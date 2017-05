Οι ημερομηνίες των τελικών του NBA (pic)

Καθημερινά ειδικά στοιχήματα (21+).

Οι Ουόριορς πέρασαν στους τελικούς του NBA και η λίγκα ανακοίνωσε το πρόγραμμα των Finals.

Πρεμιέρα στις 1/6 στο Γκόλντεν Στέιτ, ενώ το Game 2 θα διεξαχθεί δυο μέρες αργότερα (4/6).

Έπειτα η σειρά θα μεταφερθεί σε Κλίβελαντ ή Βοστώνη (7 και 9/6), ενώ τα υπόλοιπα ματς είναι προγραμματισμένα για τις 12, 15 και 18 του Ιούνη.

Η σειρά είναι best of seven, ενώ το σύστημα διεξαγωγής είναι 2-2-1-1-1.