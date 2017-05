Τζινόμπιλι: «Δεν ξέρω ακόμα αν θα συνεχίσω» (vid)

Μοναδικές Στοιχηματικές Αποδόσεις, Άμεσες Αναλήψεις & Καλύτερη Εξυπηρέτηση (21+)!

Μπορεί να τον αποχαιρέτησε το κοινό των Σπερς στο Game 4 των τελικών της Δύσης, όμως ο σπουδαίος Μανού Τζινόμπιλι δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα βάλει τέλος στην καριέρα του, κάτι που αποκάλυψε και στην συνέντευξη τύπου μετά τον αγώνα.

«Πιστεύω πως ακόμα μπορώ να παίξω. Ό,τι και αν αποφασίσω θα απολαύσω τις διακοπές μου», τόνισε ο 39χρονος γκαρντ.

Spurs' Manu Ginobili says he feels like he can still play, will take 3-4 weeks before making decision on whether to retire pic.twitter.com/2bByF3wGRJ

— Ben Golliver (@BenGolliver) 23 Μαΐου 2017