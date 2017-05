Έγραψαν ιστορία οι αήττητοι Ουόριορς! (pics)

Μοναδικές Στοιχηματικές Αποδόσεις, Άμεσες Αναλήψεις & Καλύτερη Εξυπηρέτηση (21+)!

Παρέλαση κάνουν οι Ούοριορς στα φετινά playoffs και πλέον μετά τη νίκη τους κόντρα στους Σπερς στο Game 4, κατέχουν ένα μοναδικό ρεκόρ.

Οι «πολεμιστές» που σκορπούν τρόμο με τις εμφανίσεις τους, είναι πλέον η μοναδική ομάδα στην ιστορία του NBA που ξεκινά την postseason με 12 σερί νίκες (12-0).

Επιπλέον θα εμφανιστούν για 3η συνεχόμενη φορά σε τελικούς, κάτι που έχουν πετύχει μόνο οι Λέικερς πριν από αυτούς όσον αφορά ομάδες της Δύσης.

First team to start a postseason with 12 straight wins pic.twitter.com/XN5G8lgiOW

Warriors are first Western Conference team other than the Lakers to make 3 straight NBA Finals pic.twitter.com/TlEYsSh80v

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 23 Μαΐου 2017