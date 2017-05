O Ουίλιαμς... δανείστηκε το σπρέι για τα μαλλιά του Μπούζερ! (pics & vid)

Ο Ντερόν Ουίλιαμς και ο Κάρλος Μπούζερ συνυπήρξαν στους Γιούτα Τζαζ. Πλέον ο Μπούζερ έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση ενώ ο Ουίλιαμς εμφανίστηκε στο Game 3 της σειράς των τελικών της Ανατολής ανάμεσα στους Καβαλίερς και τους Σέλτικς με το ίδιο ιδιαίτερο λουκ του πρώην συμπαίκτη του!

Τότε ο βετεράνος πάουερ φόργουορντ, βλέποντας τη φαλάκρα του να εξαπλώνεται, επιχείρησε να την καλύψει με ένα αμφιβόλου ποιότητας προϊόν. Γέμισε με σπρέι το κρανίο του και το μόνο που κατάφερε ήταν να συγκεντρώσει καυστικά σχόλια!

«Είχα αρχίσει να χάνω τα μαλλιά μου. Ένας φίλος μου είπε να δοκιμάσω αυτό το σπρέι. Μου είπε πως το βάζεις στο κεφάλι σου και φυτρώνουν μαλλιά. Το δοκίμασα και ήταν σαν να έχω βάλει βερνίκι παπουτσιών στο κρανίο μου. Έχουν περάσει χρόνια από τότε, αλλά ακόμη ακούω σχόλια γι’ αυτό. Όλοι με κορόιδευαν και δεν μπορούσα να το βγάλω από πάνω μου. Είχα λουστεί επτά φορές και ακόμη δεν έβγαινε η μπογιά» είχε παραδεχτεί σε παλαιότερες δηλώσεις του ο Μπούζερ!

Ο Michael Rapaport παρέθεσε τις σχετικές φωτογραφίες και ζήτησε από τον κόσμο να κάνει τις συγκρίσεις.

Was DeRon Williams on that Carlos Boozer tonite pic.twitter.com/UvmNHtL5HV

Can somebody Fact check if Deron Williams was wearing spray on hair tonite aka That Carlos Boozer

— MichaelRapaport (@MichaelRapaport) 22 Μαΐου 2017