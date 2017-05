«Σκούπα» και στους Τελικούς οι Ουόριορς (vids)

Οι μεγαλύτερες διοργανώσεις στη Vistabet. Παίξε νόμιμα με πριμ 5% στο Ντρόχεντα - Μπρεϊ (21+).

Το φινάλε της σειράς ήταν προδιαγεγραμμένο. Για άλλους πριν καν... ξεκινήσει, για τους πιο συγκρατημένους όταν ο Λέοναρντ τέθηκε εκτός μάχης στον πρώτο αγώνα. Με εύκολο τρόπο πάντως, η ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ έδειξε πως δεν... παίζεται, τουλάχιστον απ' τα «σπιρούνια» και τα ξημερώματα της Τρίτης (23/5) κατήγαγε άλλη μια νίκη στη σειρά, στην οποία «σκούπισε» την ομάδα του Πόποβιτς και πήρε την πρόκριση για 4η συνεχόμενη σεζόν στους τελικούς του ΝΒΑ.

Με τον Κέβιν Ντουράντ σε τρομερά κέφια (29π, 12ρ) και τον Ντρέιμοντ Γκριν να ακολουθεί κατά πόδας, το Γκόλντεν Στέιτ δεν είχε πρόβλημα να επιβάλλει ευθύς εξαρχής το ρυθμό του και να προηγηθεί απ' την πρώτη περίοδο με -. Στη 2η η διαφορά δεν έκλεινε, παρά μόνο διογκωνόταν, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των Σίμονς (13π, 5ρ, 4 ασ). Αν και δεν ξέφευγε, οι Σπερς έμεναν κομπάρσοι στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης.

Ο Κλέι Τόμπσον ήταν εξαιρετικά άστοχος στο πρώτο ημίχρονο (3/13 ε.π), όμως η παρουσία του Κάρι δίπλα στον Ντουράντ αρκούσε στην επίθεση των «Πολεμιστών», με τον Γκριν (16π, 8ρ, 8ασ, 2 μπλοκ) να προσθέτει μούσκουλα και ενέργεια. Στην τρίτη περίοδο άλλωστε οι Σπερς έδωσαν ό,τι είχαν για να επιστρέψουν και μείωσαν έως και στους 12 (33'), όμως οι φιλοξενούμενοι πάντα έβρισκαν τρόπους να διατηρούν ένα ευρύ προβάδισμα, σταθερά διψήφιο.

Η τελευταία περίοδος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, όπου οι Τεξανοί αποθέωναν τον Μανού Τζινόμπιλι (15π, 7ασ, 3 κλ), στο «κύκνειο άσμα» του Αργεντινού με τη φανέλα των Σαν Αντόνιο Σπερς, καθώς και στα παρκέ. Διακριθέντες για τους ηττημένους ήταν επίσης οι Άντερσον (20π, 6ρ, 4 μπλοκ), Γκασόλ (14π, 9ρ, 3ασ) και Μιλς (14π, 4ρ, 3ασ).

Τα δωδεκάλεπτα: 19-31, 32-34, 27-31, 37-33

Dubs had themselves a #SPLASH party in the 3Q. #StrengthInNumbers #DubNation pic.twitter.com/hjbZji0tFW

He gets buckets. He denies them too. @KDTrey5 with the on ESPN. #StrengthInNumbers #DubNation pic.twitter.com/8vn5xrxsTC

— GoldenStateWarriors (@warriors) 23 Μαΐου 2017