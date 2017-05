Οι Ουόριορς βρίσκονται μια νίκη μακριά από το sweep στη σειρά με τους Σπερς και την πρόκριση στους τελικούς του ΝΒΑ ενώ ο Αντρέ Ιγκουαντάλα θα ενισχύσει τους Ουόριορς αφού ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο. Αντίθετα, ο Ζάζα Πατσούλια παραμένει αμφίβολος λόγω προβλήματος στη δεξιά φτέρνα.

Mike Brown says Zaza Pachulia (heel) remains questionable for tonight's Game 4 against Spurs. Andre Iguodala (knee) will play.

