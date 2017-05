Ο Νοβίτσκι έγινε... Timberlake (vid)

Δείτε τους παίκτες των Τεξανών να κινούνται στους ρυθμούς του γνωστού τραγουδιού του Justin Timberlake.

Need something to get you through your Monday?? Here you go! pic.twitter.com/vGgdZwUOmo

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) 22 Μαΐου 2017