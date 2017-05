Καντέρ: «Η οικογένειά μου δεν μπορεί να βγει από το σπίτι»!(pic)

Ο Τούρκος σέντερ της Οκλαχόμα επιτέθηκε στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με ανάρτηση του στο Instagram, χαρακτηρίζοντας τον «Χίτλερ του αιώνα μας» ενώ παράλληλα τον κατηγόρησε πως δεν του επέτρεψε να επιστρέψει στην πατρίδα του αφού ακυρώθηκε το διαβατήριό του ενώ βρισκόταν στη Ρουμανία! Χρειάστηκε, λοιπόν, η παρέμβαση του ΝΒΑ και του State Department ώστε ο Καντέρ να επιστρέψει ασφαλής μέσω Λονδίνου στις ΗΠΑ, από όπου αναφέρθηκε στην πρόσφατη περιπέτειά του. «Είμαι ανοιχτός για υιοθεσία...» εξήγησε ο Τούρκος σέντερ όταν ρωτήθηκε για την προοπτική να αποκτήσει αμερικανικό διαβατήριο.

«Σας ευχαριστώ που με στηρίζετε. Παίζω μπάσκετ μπροστά σε εκατομμύρια ανθρώπους και γι' αυτό, ακριβώς, βρίσκομαι εδώ, ανάμεσά σας. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν χιλιάδες συμπατριώτες μου που σκοτώνονται και κακοποιούνται. Είναι πραγματικά στενάχωρο να βλέπεις τέτοιες καταστάσεις. Οι φίλοι της οικογένειάς μου είναι στη φυλακή. Ελπίζω ο κόσμος να συγκινηθεί και να ασχοληθεί. Πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτή την κατάσταση! Πολλοί άνθρωποι περιμένουν βοήθεια. Πρέπει να γίνει κάτι εναντίον της κυβέρνησης του Ερντογάν. Αγαπώ την Τουρκία, αγαπώ τη χώρα μου όμως οφείλω να βγω μπροστά και να γίνω η φωνή των αθώων ανθρώπων. Δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι μπασκετμπολίστας. Αυτή τη στιγμή η οικογένειά μου δεν μπορεί να βγει έξω από το σπίτι να φάει! Ο αδελφός μου με ενημέρωσε ότι ο πατέρας μου πήγε στο σούπερ μάρκετ και τον έφτυσαν στο πρόσωπο!» εξήγησε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Τούρκος NBAer!

