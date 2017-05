Μπράουν: «Βρώμικο παιχνίδι ο Ντέντμον» (vid)

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στο «σκριν» του Ντεουέιν Ντέντμον πάνω στον Στεφ Κάρι, το οποίο χαρακτήρισε «βρώμικο» και ότι έπρεπε να τιμωρηθεί.

«Ξέρω ότι δεν είναι βρώμικος παίκτης και δεν θέλω να χαλάσω τη φήμη του. Όμως ήταν ένα βρώμικο play από τη πλευρά του» σχολίασε ο Μάικ Μπράουν, ο οποίος αντικαθιστά τον... τραυματία Στιβ Κερ στον πάγκο της ομάδας.

«Νομίζω ότι ήταν παράνομο σκριν. Οταν έγινε δεν ήμουν σίγουρος αλλά σιγουρεύτηκα όταν το είδα στο βίντεο. Κάποιες φορές οι διαιτητές τα σφυρίζουν, κάποιες άλλες όχι...»

Δείτε τη φάση στην οποία αναφέρεται...

Yeah so Dewayne Dedmon clearly took a cheap shot at Stephen Curry's knee late last night. #DubNation pic.twitter.com/lljeEIR9BT

— Tom Downey (@WhatGoingDowney) 21 Μαΐου 2017