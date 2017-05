Καθημερινά ειδικά στοιχήματα στη Novibet (21+).

Ο Έιβερι Μπράντλεϊ, με buzzer beater στο τέλος του ματς διαμόρφωσε το τελικό 111-108 για τους Σέλτικς και έδωσε στην ομάδα της Βοστώνης μια τεράστια νίκη μέσα στο Κλίβελαντ.

Δείτε το σουτ που... σκότωσε την παρέα του Λεμπρόν Τζέιμς:

Avery Bradley nails the game winner vs the Cavaliers in game 3! pic.twitter.com/eCjsp1GE66

— BallersHype (@BallersHype) May 22, 2017