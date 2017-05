O Ομπράντοβιτς ξεπέρασε τους Μεσίνα, Ίβκοβιτς και Γκέρσον μαζί! (vid)

Τα όνειρα κάθε καλοκαιριού γίνονταν στάχτη και μπούρμπερη κάθε άνοιξη για τη Φενέρ ενώ οι επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων κατέληγαν στον... κάλαθο των αχρήστων. Οι προσδοκίες των εκατομμυρίων φιλάθλων της διαψεύδονταν ξανά και ξανά. Τόσο που πια λίγοι είχαν απομείνει να πιστεύουν πως κάτι μπορεί να αλλάξει. Ότι υπήρχε τρόπος να μπει η Φενέρμπαχτσε στην ελίτ της Ευρώπης. Πρώτοι ήταν αυτοί που κυνήγησαν επί δυο συναπτά έτη τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μέχρι να τον πείσουν τον Ιούλιο του 2013 να τους πει το «ναι».

Οι ανυπόμονοι Τούρκοι πίστευαν πως μια που θα καθόταν ο «Ζοτς» στον πάγκο τους και μια θα κατακτούσαν την Euroleague. Πολύ σύντομα, θα διαπίστωναν ότι η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική. Ακόμα και αν ο Σέρβος είχε κάνει τις επιλογές των παικτών, δεν σήμαινε πως ήταν και μάγος. Υπομονή ιδιαίτερη δεν υπήρχε, είναι η αλήθεια. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που τον κατέκριναν. Και τι έγινε; Η Φενέρμπαχτσε προκρίθηκε σε τρία συνεχόμενα Final 4 και φέτος έφτασε ως το τέλος της διαδρομής για πρώτη φορά στην ιστορία της!

Από τις 2 Ιουλίου του 2013, οπότε η Φενέρ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ομπράντοβιτς δεν υπήρχε κάποιος που να ασχολείται με το ευρωπαϊκό μπάσκετ και να μην πίστεψε ότι η Φενέρ αυτομάτως έγινε φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague. Όπως λένε και οι ίδιοι οι Τούρκοι, απλώς «Μην τα βάζετε με τον Ζέλικο!».

Θυμηθείτε, λοιπόν, τους τίτλους που έχει κατακτήσει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς από το 1992, όταν μια κουβέντα με τον αθλητικό διευθυντή της Παρτίζαν, Ντράγκαν Κιτσάνοβιτς άλλαξε για πάντα τον ρου της μπασκετικής ιστορίας! Τη σεζόν 1991-'92, ο «Ζοτς» έκατσε στον πάγκο της Παρτίζαν κι έκτοτε έχει να υπερηφανεύεται για το... βιογραφικό του. Πλέον έχει 9 τίτλους EuroLeague / Πρωταθλητριών, ξεπερνώντας τους Έτορε Μεσίνα (4),Ντούσαν Ίβκοβιτς (2) και Πίνι Γκέρσον (2) μαζί!

Το παλμαρέ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως κόουτς

9 EuroLeague (1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011, 2017)

2 Saporta Cup (1997, 1999)

2 Πρωταθλήματα Τουρκίας (2014, 2016)

1 Κύπελλο Τουρκίας (2016)

2 President's Cup Τουρκίας (2013, 2016)

11 Πρωταθλήματα Ελλάδας (2000, 2001, 2003–2011)

7 Κύπελλα Ελλάδας (2003, 2005–2009, 2012)

1 Super Cup Ιταλίας (1997)

1 Πρωτάθλημα Γιουγκοσλαβίας (1992)

1 Κύπελλο Γιουγκοσλαβίας (1992)

Bonus

-2 φορές EuroLeague Coach of the Year (2007, 2011)

-4 φορές Coach of the Year στην Α1 (2000, 2007, 2009, 2011)

-50 Greatest EuroLeague Contributors