Μίλησε σε μαθητές για τις αντιξοότητες της ζωής ο Κουφός (pic)

Σε σχολείο του Οχάιο βρέθηκε ο Κώστας Κουφός, μιλώντας στους μαθητές για τις διάφορες δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν στη ζωή τους και τις προκλήσεις που θα έχουν μπροστά τους.

Ο Έλληνας σέντερ συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, έτσι ώστε να είναι απόλυτα έτοιμος να διεκδικήσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής στους Κινγκς, αν η ομάδα του Σακραμέντο αποφασίσει να τον κρατήσει στο ρόστερ της.

Kosta Koufos GOHS grad, @OhioStateHoops, & @SacramentoKings talking to our students about handling adversity and preparing for success. pic.twitter.com/bUNOls9h05

— Taft Elementary (@Taft_PLS) 19 Μαΐου 2017