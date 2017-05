Πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Ουόριορς ο Κάρι! (pic)

Με τους 21 πόντους που σημείωσε απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς έφτασε τους 1.795 στα playoffs και ξεπέρασε τον Ρικ Μπάρι, ο οποίος είχε τελειώσει την καριέρα του με 1.776 πόντους!

Ο Στεφ Κάρι έγινε έτσι ο καλύτερος σκόρερ του Γκόλντεν Στέιτι στην postseason, με τον Κλέι Τόμπσον να βρίσκεται στην 3η θέση έχοντας 1.443 πόντους.

Steph Curry is getting buckets in the #NBAPlayoffs and making @warriors history. pic.twitter.com/vMbuGxax6I

— NBA TV (@NBATV) 21 Μαΐου 2017