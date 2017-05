«Δεν γίνεται κάθε φορά να τελειώνουν τα παιχνίδια με ένα buzzer beater ή να είναι κοντά στο σκορ» δήλωσε μεταξύ άλλων ο σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και συνέχισε:

«Κάποιες άλλες φορές θα υπάρχουν σειρές playoffs όπως οι φετινές. Και αν δεν σας αρέσει, μη τα βλέπετε...»

Kevin Durant on the amount of blowouts this postseason: "If you don't like it, don't watch it." pic.twitter.com/WaqGEt93k5

