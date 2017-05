O Πάου Γκασόλ το έβαλε μόνος του! (vid)

Οι Σπερς έχασαν σχετικά άνετα από τους Ουόριορς με 120-108. Ο Πάου Γκασόλ δεν είχε ιδιαίτερη συνεισφορά στην ομάδα του Πόποβιτς.

Αντιθέτως, παρά τους 12 πόντους και τα 10 ριμπάουντ δεν ήταν ο παίκτης που όλοι μάθαμε. Ενα μικρό παράδειγμα η φάση που θα δείτε. Δηλαδή, ο κανονικός Γκασόλ θα του έβαζε έτσι στο... δικό του καλάθι; Μπα!

It's moments like Pau Gasol scoring for the Warriors that really make me miss Tim Duncan. #gasol #spurs pic.twitter.com/p4bvL7f8qj

— San Antonio Spurs (@SASpursElite) May 21, 2017