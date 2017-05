Τι κι αν βαδίζει στο 40ό έτος της ηλικίας του; Ο Μανού Τζινόμπιλι έδειξε απέναντι στον Ουέστ το πόσο σπουδαίος παίκτης είναι, περνώντας την μπάλα κάτω από τα πόδια του.

Πάρτε μια τζούρα από την τεράστια κλάση του Αργεντινού:

The ageless Manu Ginobili (@manuginobili) just dropped a nutmeg on David West! #GoSpursGo pic.twitter.com/WdqevWBltH

— Chat Sports (@ChatSports) May 21, 2017