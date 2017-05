Θα μπορούσε να είναι πάσα σε αγώνα ράγκμπι. Όμως, είναι φάση βγαλμένη από τα παρκέ του ΝΒΑ.

Συγκεκριμένα, ο Ντέιβιντ Ουέστ επανέφερε τν μπάλα από τη μία άκρη του γηπέδου και στην άλλη βρήκε τον Ίαν Κλαρκ για να αφήσει αυτός την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι.

West connects with Clark for the TOUCHDOWN! #NBAPlayoffs pic.twitter.com/F9xjAMhbie

— NBA (@NBA) May 21, 2017