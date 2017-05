«Καυτός» Γκριν στο ζέσταμα (vid)

«Καυτός» από το τρίποντο είναι ο Ντρέιμοντ Γκριν, ο οποίος στο ζέσταμα του ματς με τους Σπερς έβαλε πέντε σερί τρίποντα.

Παίξε νόμιμα στην Sportingbet με επιστροφή στοιχήματος στο ΠΑΟΚ - Πανιώνιος, αν ο Πρίγιοβιτς ανοίξει το σκορ (21+).

Θυμίζουμε ότι οι Ουόριορς έχουν κάνει το 2-0 στη σειρά των τελικών της Δύσης και ετοιμάζονται για μια ακόμη νίκη.

Draymond Green feelin' it pregame of Game 3... @warriors seeking a 3-0 series lead in the Western Conference Finals on ESPN! #DubNation pic.twitter.com/0nvKzGrLDP

— NBA (@NBA) May 20, 2017