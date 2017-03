«Γιορτή για το γυναικείο μπάσκετ και τον αθλητισμό» (pics)

Ανοίγει η αυλαία αύριο (24/03) για το Final 4 Κυπέλλου Γυναικών που θα γίνει στο ΔΑΚ Γλυφάδας «Μ. Λιούγκας» και οι Ολυμπιακός, Πανιώνιος, Πρωτέας Βούλας και Νίκη Λευκάδας θα διεκδικήσουν το πολυπόθητο τρόπαιο.

Σήμερα (23/03) πραγματοποιήθηκε η Συνέντευξη Τύπου και όλοι ευχήθηκαν να γίνει μια γιορτή για το μπάσκετ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

Αριστείδης Γολέμης (β’ αντιπρόεδρος της ΕΟΚ): «Καλωσορίζουμε τις τέσσερις ομάδες που συμμετέχουν στο Final Four. Είναι από τις κορυφαίες ομάδες. Εύχομαι να γίνουν καλοί αγώνες χωρίς έκτροπα και ελπίζω η αστυνομία να προστατεύσει το θεσμό. Είναι κορυφαία διοργάνωση για την ομοσπονδία. Θέλω να ευχαριστήσω το δήμαρχο Γλυφάδας κ.Παπανικολάου όπως και τον Περικλή Δορκοφίκη. Επιδιώκουν πάντα το καλύτερο για το μπάσκετ. Καλή επιτυχία στις ομάδες, να είναι πετυχημένοι οι αγώνες και να γίνει μια γιορτή του μπάσκετ. Είναι τιμή για όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στο Final Four. Ελπίζουμε να έρθουν τα παιδιά των ακαδημιών στο γήπεδο και για αυτό το λόγο δεν βγάλαμε και πολλά εισιτήρια. Καταφέραμε να έχουμε τηλεοπτική μετάδοση στους αγώνες και γι’ αυτό επιμένω πολύ στο να γίνει η διοργάνωση σε καλό κλίμα. Μεταφέρω και τις ευχές του προέδρου της ΕΟΚ κ.Βασιλακόπουλου».

Γιώργος Παπανικολάου (Δήμαρχος Γλυφάδας): «Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε την πόλη μας για το Final Four. Είναι μεγάλη χαρά για μας και εύχομαι να έχουμε μια πετυχημένη διοργάνωση. Τα τελευταία χρόνια χτίζουμε παράδοση με κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις. Πιστεύουμε ότι θα προσέλθουν οι φίλαθλοι και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Ευχαριστούμε όλους τους φορείς και ελπίζουμε σε μια πετυχημένη διοργάνωση. Εύχομαι να είναι μια γιορτή του γυναικείου μπάσκετ και του αθλητισμού. Ελπίζω να κουβεντιάσουμε και για μελλοντικές διοργανώσεις. Ευχαριστούμε και πάλι και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες».

Περικλής Δορκοφίκης (Τομεάρχης αθλητισμού Δήμου Γλυφάδας): «Θέλω να ευχηθώ καλούς και δυνατούς αγώνες. Να έχουν υγεία οι αθλήτριες που θα αγωνιστούν και να κερδίσει ο καλύτερος. Το επίπεδο είναι υψηλό και θα παρακολουθήσουμε καλά παιχνίδια. Ευχαριστούμε την ΕΟΚ που μας τιμάει με τη συνεργασία της. Για μας στόχος μας είναι να αναλαμβάνουμε μεγάλες και σπουδαίες διοργανώσεις και με αυτόν τον τρόπο να προσφέρουμε στους δημότες μας. Να παρακινούμε τον κόσμο να έρθει στον αθλητισμό. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον κ. Αριστείδη Γολέμη. Θέλω να σταθώ και στη βοήθεια του δημάρχου κ. Παπανικολάου που μοχθεί για την πόλη μας. Αν γίνεται κάτι καλό στο κομμάτι του αθλητισμού στο οποίο εγώ ασχολούμαι επιτυγχάνεται γιατί έχει συμβάλει και ο ίδιος. Ελπίζω ο κόσμος να γεμίσει το γήπεδο και εύχομαι καλή επιτυχία στις ομάδες».

Νίκος Δουβίτσας (Προπονητής Νίκης Λευκάδας): «Είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε στο Final Four. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στις ομάδες και να γίνουν καλοί αγώνες. Εύχομαι να προσελκύσουν κόσμο και εξαιτίας του γεγονότος ότι η διοργάνωση καλύπτεται τηλεοπτικά».

Δήμητρα Τελίδου (αθλήτρια Νίκης Λευκάδας): «Είμαι χαρούμενη που συμμετέχω σε ένα Final Four. Είναι η παρθενική συμμετοχή για τη Νίκη Λευκάδας, ένα σωματείο που διακρίνεται για την φερεγγυότητα και τη φιλοξενία του. Μας δίνεται η ευκαιρία με μια νίκη να βρεθούμε στον τελικό. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες, να γίνουν ανταγωνιστικοί αγώνες, σε γεμάτο γήπεδο μέσα σε ωραία ατμόσφαιρα».

Άγγελος Τσίκληρας (προπονητής Πανιωνίου): «Είναι μεγάλη τιμή για μας η συμμετοχή μας στο Final Four. Είμαστε διπλά χαρούμενοι γιατί μετά από έξι χρόνια έχουμε και πάλι τη δυνατότητα να εκπροσωπήσουμε την ομάδα μας σε μια τέτοια διοργάνωση. Η επιστροφή στην Α1 συνδυάζεται με την παρουσία μας και σε Final Four Κυπέλλου. Θέλουμε να ευχαριστηθούμε τη διοργάνωση και να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Μέσα από το Final Four να αναδειχθεί το γυναικείο μπάσκετ και να έρθουν περισσότερα παιδιά στο άθλημα».

Πωλίνα Σταμπούρλου (αρχηγός του Πανιωνίου): «Είναι μεγάλη μας τιμή που συμμετέχουμε στο Final Four. Ο Πανιώνιος είναι μια ιστορική ομάδα και θέλουμε να διεκδικήσουμε τον τίτλο. Εύχομαι να γίνουν καλοί αγώνες χωρίς να συμβεί το παραμικρό. Ευχαριστούμε το δήμο Γλυφάδας για τη φιλοξενία».

Ελένη Καπογιάννη (προπονήτρια Ολυμπιακού): «Είμαστε χαρούμενες που συμμετέχουμε στο Final Four. Νιώθουμε πολύ οικεία... Η ομάδα μου μπορεί να θεωρείται φαβορί, αλλά αυτό θα πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο. Και οι τέσσερις ομάδες που συμμετέχουν είναι ανταγωνιστικές. Εύχομαι να γίνουν καλά παιχνίδια και καλή επιτυχία σε όλους».

Όλγα Χατζηνικολάου (αρχηγός Ολυμπιακού): «Συγχαρητήρια στις ομάδες που προκρίθηκαν στο Final Four. Είμαστε χαρούμενες που για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν συμμετέχουμε και έχουμε την ευκαιρία για ένα δεύτερο σερί κύπελλο. Μας θεωρούν φαβορί, αλλά θα πρέπει να το αποδείξουμε στο γήπεδο. Ο αυριανός ημιτελικός είναι απέναντι σε μια ομάδα με καλό σύνολο. Είμαστε έτοιμες και θέλουμε να προσφέρουμε θέαμα. Είναι σημαντικό που οι αγώνες θα καλυφθούν τηλεοπτικά. Εύχομαι να γίνουν τέσσερα ωραία παιχνίδια και να το ευχαριστηθούμε τόσο εμείς όσο και οι φίλαθλοι».

Αλέκος Δάγλας (προπονητής Πρωτέα Βούλας): «Θέλω να ευχαριστήσω την ομοσπονδία και το δήμο Γλυφάδας για τη διοργάνωση. Τα Final Four εμένα μου θυμίζουν δύο ανθρώπους. Τον Ανδρέα Μιαούλη, που ήταν άνθρωπος του γυναικείου μπάσκετ, που με βοήθησε και με αγαπούσε και το Βασίλη Σακόπουλο με τον οποίο είχαμε ιδιαίτερες σχέσεις. Το γεγονός ότι ο Πρωτέας Βούλας είναι στο Final four το οφείλουμε και στο Γιάννη Κτιστάκη. Είμαι επίσης περήφανος που η Νίκη Λευκάδας, η ομάδα της πατρίδας μου συμμετέχει στη διοργάνωση. Ήμασταν οι άτυχοι της κλήρωσης γιατί πέσαμε στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό. Έχουμε μια νέα ομάδα με άπειρα κορίτσια. Θα είναι δύσκολα για μας τα πράγματα απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα. Εύχομαι να γίνουν καλά παιχνίδια, να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο».

Άννα Σπυριδοπούλου (παίκτρια Πρωτέα Βούλας): «Είμαι χαρούμενη που συμμετέχω στο Final Four. Έχει ιστορία ο Πρωτέας Βούλας στη διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζουμε είναι μεγάλη ομάδα, αλλά εμείς παλεύουμε κάθε παιχνίδι. Εύχομαι το Final Four να είναι γιορτή, να προσφέρουμε θέαμα και να κερδίσει ο καλύτερος. Ευχαριστούμε το δήμο Γλυφάδας για τη φιλοξενία».