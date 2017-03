Το ντύσιμο του Ουέιντ βγαλμένο από άλλη εποχή (pic)

Ο γκαρντ των Μπουλς δεν είναι σε θέση να αγωνίζεται λόγω τραυματισμού, ωστόσο κάθεται κανονικά στον πάγκο της ομάδας.

Στην αναμέτρηση με τους Πίστονς ο Ντουέιν Ουέιντ έσκασε με σακάκι και μπλουζάκι με βαθύ κόψιμο στο λαιμό και 2-3 αλυσίδες.

Ο κανονισμός του ΝΒΑ υποχρεώνει τους παίκτες που κάθονται στον πάγκο να είναι ευπρεπώς ντυμένοι, απαραίτητα με κοστούμι και χωρίς αλυσίδες να κρέμονται πάνω από τις μπλούζες και τα πουκάμισα.

Ο Ουέιντ πάντως με τέτοια βαθιά λαιμόκοψη δεν είχε αλυσίδα πάνω από την μπλούζα του, απλά έγινε σημείο αναφοράς.

Dwyane Wade is living his best life. pic.twitter.com/GWk1LuFTnV

— Yinka Ya Pata Danu (@Nigerianscamsss) 23 Μαρτίου 2017