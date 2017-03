Φίλαθλος των Καβς πήγε γήπεδο με καμένη φανέλα του ΛεΜπρόν (vid)

Η αποχώρηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς να αποχωρήσει από τους Καβαλίερς το καλοκαίρι του 2010 είχε οδηγήσει αρκετό κόσμο σε ακραίες πράξεις. Αναρίθμητες ήταν οι φανέλες του «Βασιλιά» που κάηκαν εκείνο το διάστημα σε μία πράξη απογοήτευσης για την απόφασή του.

Ένας εξ αυτών πάντως ναι μεν την έκαψε, αλλά δεν όχι ολοσχερώς.

Οι Νάγκετς υποδέχτηκαν τους Καβαλίερς και η κάμερα έπιασε έναν τύπο στην εξέδρα να φοράει μία καμένη φανέλα του σούπερσταρ των Καβς.

True LeBron James fan here,still wears his jersey after burning it pic.twitter.com/c73TAyGm6r

— Ananth Pandian (@Ananth_Pandian) 23 Μαρτίου 2017