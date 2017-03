Η αντίδραση του Ουέστμπρουκ όταν έμαθε για το ιστορικό γεγονός (vid)

Ο γκαρντ των Θάντερ έχει κάνει δεκάδες triple double και θα κάνει ακόμη περισσότερα. Το τελευταίο του πάντως θα το θυμάται για πάντα αφού έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία που το πέτυχε χωρίς να αστοχήσει σε σουτ ή βολή.

Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ πάντως δεν το γνώριζε αν κρίνουμε από την αντίδρασή του όταν του το ανέφερε η ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου.

Congrats to @russwest44 on his big night! Westbrook picks up his 35th triple-double AND makes NBA history shooting 100% tonight! #ThunderUp pic.twitter.com/dWYfWluGDL

— FOX Sports Oklahoma (@FOXSportsOK) 23 Μαρτίου 2017