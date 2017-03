Οι δηλώσεις μεταξύ των δωδεκαλέπτων ή του ημιχρόνου σπάνια κρύβουν κάποια είδηση, αλλά ο Τζέισον Τέρι διαφοροποιήθηκε.

Με τους Μπακς να κάνουν ό,τι θέλουν στο παρκέ και να κερδίσουν με επιμέρους σκορ στην δεύτερη περίοδο τους Κινγκς με 69-50, ο γκαρντ των Μπακς ανέφερε, «πρέπει να συνεχίσουμε να σκοράρουμε, η άμυνα τους έχει μηδέν αντίσταση».

The Jet doesn't care about the Kings' feelings pic.twitter.com/mDXll26vGy

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 23 Μαρτίου 2017