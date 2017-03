Η εξαιρετική εμφάνιση του Greek Freak (vid)

Είναι χωρίς αμφιβολία ο ηγέτης των Μπακς, ο άνθρωπος που έχει πάρει από το χεράκι την ομάδα του Τζέισον Κιντ και την οδηγεί στα πλέι οφ. Φυσικά μιλάμε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον Greek Freak να είναι εξαιρετικός και στο Σακραμέντο και να οδηγεί τα... ελάφια σε νίκη με 116-98 επί των Κιγνκς. Ο Γιάνναρος πέτυχε 32 πόντους με 11/20 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 7/10 βολές, κατέβασε 13 ριμπάουντ, έδωσε 6 ασίστ, έκανε 2 κλεψίματα και έριξε και μια τάπα. Θαυμάστε μια ακόμα εξαιρετική εμφάνιση του Αντετοκούνμπο στο βίντεο που ακολουθεί.

The best from Giannis as he finished with 32 points, 13 rebounds, 6 assists, 2 steals and a block in the win over the Kings!! #OwnTheFuture pic.twitter.com/UyTwLL8qe4

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 23, 2017