Στο κλαμπ των κορυφαίων ο Giannis!

Μάτζικ Τζόνσον, Όσκαρ Ρόμπερτσον στα 21 τους και ο 22χρονος Γιάννης Αντετοκούνμπο!

Ο Giannis γίνεται από τους νεότερους παίκτες που έχουν καταφέρει σε μία σεζόν να μετρήσουν 20 πόντους μέσο όρο, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Συγκεκριμένα, ο Giannis έχει 22,9 πόντους, 8,4 ριμπάουντ και 5, 5 ασίστ σε 69 παιχνίδια!

20 PPG, 8 RPG, 5 APG in an age-22 or under season:

Oscar (60-61)

Magic (80-81)

Giannis (16-17)https://t.co/14qIMpSDrG @Bucks pic.twitter.com/NULdblOcrk

— Basketball Reference (@bball_ref) 22 Μαρτίου 2017