Πλέον τα λόγια έχουν χάσει κάθε αξία όταν μιλάμε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο άνθρωπος έχει βαλθεί να μας τρελάνει και το κάνει κάθε φορά όλο και περισσότερο, οδηγώντας του Μπακς από νίκη σε νίκη. Ο ηγέτης των... ελαφιών ήταν και απέναντι στους Κινγκς στο Σακραμέντο εντυπωσιακός. Πέτυχε 32 πόντους με 11/20 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 7/10 βολές, κατέβασε 13 ριμπάουντ, έδωσε 6 ασίστ, έκανε 2 κλεψίματα και έριξε και μια τάπα. Αυτή η νέα καταπληκτική εμφάνισή του οδήγησε την ομάδα του Τζέισον Κιντ στην μεγάλη νίκη με 116-98 και την άνοδο στην 6η θέση της Ανατολής με το ρεκόρ να φτάνει στο 36-35.

Με τον Greek Freak σε τέτοια κέφια είναι εξαιρερικά δύσκολο τα... ελάφια να μην μπορέσουν να βρεθούν στα playoffs, κάτι που ξαναλέμε θα οφείλεται σε τεράστιο βαθμό στον Γιάνναρο. Ένας Γιάνναρος που σήμερα δεν είχε απέναντί του τον Κουφό, αλλά τον Γιώργο Παπαγιάννη, με τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού να μας προσφέρει μια εξαιρετικά θεαματική φάση καρφώνοντας μπροστά σε τρεις αντιπάλους, αλλά να τελειώνει με 4 πόντους με 2/9 δίποντα, κατεβάζοντας ωστόσο και 7 ριμπάουντ.

Οι Κιγνκς που δεν ελπίζουν σε κάτι φέτος, δεν μπόρεσαν σε κανένα σημείο να κοιτάξουν την παρέα του Αντετοκούνμπο στα μάτια με συνέπεια να έρθει μια ακόμα ήττα. Εκτός τους Γιάνναρου που όπως αναφέραμε έφτασε τους 32 πόντους, ο Μονρό με 15, ενώ από 13 είχαν οι Τελέτοβιτς και Μίντλετον. Για τους ηττημένους ο Χιλντ είχε 21 και ο Έβανς 18 αλλά δεν έφτασαν για να διεκδικήσει η ομάδα τους κάτι παραπάνω.

Giannis draws the defense to the baseline, and K-Midd opens up for a #OwnTheFuture pic.twitter.com/YanhJnuRAm — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 23, 2017

Make that 25 pts for Giannis so far tonight!! #OwnTheFuture pic.twitter.com/dh5FIgF5FD — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 23, 2017

When Labissiere had no clue The Greek Freak was behind him #OwnTheFuture pic.twitter.com/5Y4JP64f5Y — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 23, 2017